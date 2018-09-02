В ЛНР опасаются, что под видом ремонта КПП силовики подведут технику

ЛУГАНСК, 2 сен — РИА Новости. Украинские силовики могут использовать закрытие единственного пункта пропуска между подконтрольной Киеву территорией и самопровозглашенной Луганской народной республикой (ЛНР), чтобы подвести вооружение и технику в данный район, заявил журналистам официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

В воскресенье пресс-служба государственной пограничной службы Украины заявила о закрытии на ремонт со 2 по 7 сентября единственного контрольно-пропускного пункта въезда-выезда (КПВВ) "Станица-Луганская" между подконтрольными Киеву и ЛНР территориями.

"Мы предполагаем, что под видом мнимых работ украинское командование может усилить свои позиции вооружением и военной техникой", — заявил Марочко.

Он уточнил, что закрытие КПВВ — один из способов дестабилизировать обстановку в республике.

"Также мы не исключаем, что прекращение работы КПВВ именно до 7 сентября связано с нежеланием украинской стороны выполнять обязательства по разведению сил и средств накануне очередной встречей контактной группы в Минске 5 сентября", — добавил Марочко.

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