Поклонская, Аксенов и глава Южной Осетии почтили память Захарченко

ДОНЕЦК, 2 сен — РИА Новости. Делегация представителей России, Южной Осетии и Абхазии почтила память главы Донецкой народной республики Александра Захарченко, передает с места событий корреспондент РИА Новости.
В составе делегации были депутаты Госдумы, в том числе Наталья Поклонская, глава Крыма Сергей Аксенов, глава Южной Осетии Анатолий Бибилов и другие официальные лица. Делегация возложила цветы, передает корреспондент РИА Новости.
Церемония прощания с Захарченко проходит в оперном театре в центре Донецка.