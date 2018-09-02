Поклонская, Аксенов и глава Южной Осетии почтили память Захарченко

Портрет Александра Захарченко на здании Донецкого Государственного академического театра оперы и балета имени А. Б. Соловьяненко на церемонии прощания с главой ДНР Александром Захарченко

Портрет Александра Захарченко на здании Донецкого Государственного академического театра оперы и балета имени А. Б. Соловьяненко на церемонии прощания с главой ДНР Александром Захарченко

ДОНЕЦК, 2 сен — РИА Новости. Делегация представителей России, Южной Осетии и Абхазии почтила память главы Донецкой народной республики Александра Захарченко, передает с места событий корреспондент РИА Новости.

В составе делегации были депутаты Госдумы, в том числе Наталья Поклонская, глава Крыма Сергей Аксенов, глава Южной Осетии Анатолий Бибилов и другие официальные лица. Делегация возложила цветы, передает корреспондент РИА Новости.

Церемония прощания с Захарченко проходит в оперном театре в центре Донецка.