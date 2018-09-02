Приезд Герта Вилдерса вызвал ажиотаж в Антверпене

АНТВЕРПЕН, 2 сен — РИА Новости. Появление лидера голландской "Партии свободы" Герта Вилдерса, выступающего за ограничение миграции в ЕС, на воскресном рынке в Антверпене вызвало ажиотаж среди его посетителей, охрана и полиция с трудом сдерживали желающих подойти к политику журналистов и горожан, передает корреспондент РИА Новости.

Вилдерса после приезда обступила толпа журналистов с видеокамерами и фототехникой, в какой-то момент охранники политика перестали справляться с натиском, и сотрудникам полиции пришлось обеспечить периметр безопасности для прохода делегации на площадь. Некоторых журналистов полиция оттолкнула.

Поведение одного из фотографов не понравилось сотрудникам службы безопасности, они попросили его удалиться с мероприятия. После отказа это сделать его выпроводили за руки двое полицейских.

Вилдерс дал небольшой брифинг для прессы на голландском языке, после чего прошел на площадь, где его встретили аплодисментами. Значительных инцидентов не зафиксировано.

Вилдерс приехал в Антверпен для участия в предвыборном мероприятии националистической партии "Фламандский интерес", которая также выступает за ограничение миграции в Бельгии. Городские власти ранее высказывали опасения, что визит голландского политика может спровоцировать инциденты.