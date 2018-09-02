Граждане Грузии рассказали об отношении к Россией

ТБИЛИСИ, 2 сен – РИА Новости. Граждане Грузии хотели бы возобновления дипломатических отношений с Россией и считают, что проблемы в отношения двух стран можно решить путем диалога.

Грузия 2 сентября 2008 года разорвала дипломатические отношения с Россией в ответ на признание Москвой независимости Абхазии и Южной Осетии. Представители нового правительства Грузии, которые пришли к власти по итогам выборов в октябре 2012 года, назвали одним из главных приоритетов внешней политики нормализацию отношений с РФ. Эта же политическая сила одержала победу на парламентских выборах в 2016 году.

В условиях отсутствия дипотношений диалог между Россией и Грузией поддерживается в рамках женевских дискуссий и регулярных встреч спецпредставителя грузинского премьера Зураба Абашидзе и замглавы МИД РФ Григория Карасина, проходящих в Праге. Формат встреч не предусматривает рассмотрения политических вопросов, на них решаются сугубо конкретные проблемы — возобновления торговли, транспортного сообщения, культурно-гуманитарного сотрудничества.

Путь к решению проблем



Корреспондент РИА Новости пообщался с жителями Тбилиси и выяснил, что они думают по поводу дружбы с Россией и о решении грузинских властей 10 лет назад разорвать дипломатические отношения.

Так, 52-летний житель Тбилиси Бежан Самсонидзе считает, что разрыв дипломатических отношений не принесет пользу ни одному государству. "Грузинские власти, в частности (экс-президент Михаил) Саакашвили, из-за совершенных в 2008 году ошибок, разорвали дипломатические отношения с Россией, но это произошло после того, как Россия признала независимость двух регионов. Этого можно было избежать, и мы бы не остались с потерянными 20% территорий", — сказал он.

По словам Самсонидзе, "каждый день мы слышим по телевизору заявления наших политиков о том, что сможем вернуть потерянные территории мирным путем и то, что абхазы сами захотят присоединиться к нам, так как Грузия вскоре будет процветать". "Думаю, люди в это не верят. Нужен диалог с Россией, нужны переговоры с абхазами и осетинами, только так будут восстановлены отношения и решены проблемы", — считает житель Тбилиси.

Другая жительница столицы Марина Емухвари рассказала, что она родом из Абхазии и пока не видит никаких перспектив вернуться в свой дом. "У нас оставалась надежда вернуться в свой дом в Абхазии до 2008 года, но после официального признания Россией независимости и после того, как окончательно были разорваны дипломатические отношения, об этом остается только мечтать", — сказала она.

"Все знают, Грузия разорвала дипломатические отношения, но прошло столько лет, неужели так все останется? Мои родственники-беженцы живут в Москве, стало немного легче, так как теперь есть возможность сделать визу и навестить их, но нужны конкретные шаги для решения остальных проблем. Я считаю, что вернуть потерянные территории можно лишь договорившись с Россией, поэтому власти должны действовать", — заявила Емухвари.

Разрыв дипотношений — ошибка

Лидер коалиции "Евразийский выбор – Грузия" Арчил Чкоидзе считает, что разрыв дипломатических отношений с Россией, также как и решение о начале военных действий в 2008 году, были большой ошибкой.

"Я считаю, что разрыв дипотношений был неправильным шагом. Несмотря на то, что у нас может быть много претензий в адрес России, начиная с 90-х годов, факт в том, что решить существующие конфликты в связи с Абхазией и Цхинвальским регионом возможно лишь мирным путем и путем урегулирования отношений с Россией. Дипотношения необходимы именно для того, чтобы восстановить территориальную целостность Грузии, думаю, именно дипломаты должны этим заняться", — заявил Чкоидзе РИА Новости.

Он считает, что со времен "правления Саакашвили в руководстве Грузии много некомпетентных людей из-за чего допускается множество ошибок, в том числе во внешней политике".

"Я приветствую начало прямого диалога с Россией. Пусть Женевский диалог останется в силе, но прямой диалог важен. Мы должны услышать, чего хочет российская сторона, и, исходя их этого, определить наши позиции", — заявил Чкоидзе.

Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона. Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.