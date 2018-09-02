В ЛНР заявили об активности снайперов и диверсантов в Донбассе

ЛУГАНСК, 2 сен — РИА Новости. В самопровозглашенной Луганской народной республике заявили, что снайперы и разведывательно-диверсионные группы украинских силовиков активизировались у линии соприкосновения в Донбассе

В Донбассе 29 августа вступило в силу "школьное" перемирие, приуроченное к началу учебного года. Это четвертая попытка сторон конфликта установить мир в регионе с начала года.

Как заявил журналистам официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, "в районе населенного пункта Счастье (в зоне ответственности ВС Украины — ред.)… отмечена активизация снайперских групп противника, также отмечена деятельность разведывательной группы".

В Народной милиции ЛНР считают, что основная задача ВС Украины — спровоцировать ЛНР на ответные действия в период перемирия. Марочко заявил, что украинское командование продолжает поддерживать напряженную обстановку в зоне конфликта и делать ложные заявления об обстрелах со стороны ЛНР. "В очередной раз пресс-центр так называемого штаба ООС фиксировал обстрелы, которых на самом деле не было (со стороны НМ ЛНР — ред.). Так, сегодня, киевские силовики снова обвинили подразделения Народной милиции в обстреле населенных пунктов Крымское и Троицкое", — рассказал Марочко.

Он не исключил, что подразделения двух бригад ВС Украины произвели обстрел своих же позиций. "Я с полной ответственность заявляю, что Народная милиция ЛНР неукоснительно придерживается минских договоренностей и готова к мирному решению конфликта", — дополнил представитель оборонного ведомства республики.

Марочко заявил также, что украинские силовики, пользуясь режимом тишины, объявленным в Донбассе, укрепляют позиции у линии соприкосновения.