В Калифорнии при столкновении лодок на реке пропал человек

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. По меньшей мере один человек пропал, 13 получили ранения в результате столкновения двух частных лодок на реке Колорадо на юго-востоке американского штата Калифорния, сообщает телеканал ABC News со ссылкой на пожарную службу округа Сан-Бернардино.

Сообщается, что две лодки столкнулись в субботу около 20.00 по местному времени (06.00 воскресенья мск) недалеко от зоны отдыха.

По данным пожарной службы, один или два человека пропали без вести и "вероятно утонули". Один пострадавший доставлен в больницу с серьезными ранениями, жизни 12 пострадавших ничего не угрожает.

Инцидент произошел после заката, что усложнило работу спасателей. Сообщается, что некоторые пострадавшие были найдены в полутора километрах от места столкновения из-за быстрого течения реки.