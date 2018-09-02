Жены верят в невиновность арестованных на секс-тренинге в Таиланде россиян

ПАТТАЙЯ (Таиланд), 2 сен – РИА Новости, Евгений Беленький. Жены россиян Вадима Нехоцы и Александра Мартышевского, и гражданина Белоруссии Андея Жешко, арестованных в феврале этого года во время нелегального "секс-тренинга" в курортной Паттайе в Таиланде, который проходил под руководством Алекса Лесли (Александра Кириллова) с участием Насти Рыбки (Анастасии Вашукевич), верят в полную невиновность своих мужей с точки зрения российского и таиландского законодательства.

Об этом заявили РИА Новости сами женщины: Людмила Нехоца, Ксения Ширяева и Нигина Шевцова, которые уже несколько месяцев живут в Паттайе и ежедневно посещают в городской тюрьме своих мужей, обвиненных вместе с Лесли и Рыбкой в организации услуг сексуального характера в составе преступной группы.

"Мы уверены, что с точки зрения и российского и таиландского законодательства наши мужья невиновны. И еще – они сейчас совершенно забыты и СМИ, и российской и белорусской публикой: они упоминаются везде только, как "граждане России и Белоруссии, арестованные вместе с Лесли и Рыбкой", — заявили в пятницу женщины корреспонденту РИА Новости.

А между тем, добавили они, никто из их мужей не являлся организатором "тренинга", все они были клиентами, заплатившими по 38 тысяч рублей за сам тренинг и отдельно оплатившими через туристические компании свои авиабилеты и гостиницы в Паттайе.

"И мы не в состоянии понять, почему наши мужья, приехавшие на этот тренинг, как клиенты, как слушатели, уже полгода сидят в невозможных условиях в переполненной таиландской тюрьме, где в тридцатиметровых камерах содержатся по пятьдесят человек, и обвиняются в участии в каком-то преступном сообществе, которое, якобы, предоставляет услуги сексуального характера. Им до начала судебных допросов свидетелей сидеть в тюрьме еще почти полгода, а еще – сколько продлится суд, и какой будет результат, вообще неизвестно", — сказали они.

Тренинг Лесли, как путь к самосовершенствованию

В России тренинг Лесли презентовался, как совершенно легальный, рассказали женщины. Платили за него официально, с каждым участником заключался договор по принятой в России форме. Кроме того, тренинги Лесли в Паттайе проходят уже семь лет, так что ни у кого даже сомнения не возникло в том, что это все легально, заявили жены арестованных.

"Это, конечно, была только видимость, как теперь стало понятно, но это была видимость, в которую все поверили, не исключая, видимо, и самих устроителей тренинга", — сказала от имени всех троих Людмила Нехоца.

Ее муж предприниматель, они женаты тринадцать лет, у них трое детей, и Людмила работает вместе с супругом на его фирме.

"Муж посещает множество тренингов по самым разным темам, он считает, что можно избежать многих ошибок самому, если перенять опыт тех, кто эти ошибки уже совершил и преодолел, и поэтому участвует то в тренингах и семинарах, оптимизирующих профессиональные знания и навыки, то в тренингах, развивающих его, как личность", — говорит она.

С семинаров и тренингов ее муж Вадим всегда привозит множество литературы и собственные записи, а потом успешно использует все это в развитии бизнеса.

"Предполагалось, что так будет и в этот раз, когда его друг и коллега по бизнесу пригласил его поехать вместе в Таиланд на тренинг Алекса Лесли. Он пришел со мной советоваться. Мне имя Лесли ничего не говорило, я сказала ему только, что он умный человек и сам примет правильное решение. Сыграл роль в его решении, видимо, и Таиланд: мы сюда вдвоем приезжали в 2017 году отметить годовщину нашей свадьбы, и нам здесь очень понравилось", — рассказывает она.

Приехав в Паттайю, Вадим довольно быстро понял, что ничего хорошего для него на этом тренинге нет, говорит Людмила, и что многие задания, входящие в тренинг, для него, как семьянина и любящего мужа и отца, просто не подходят, и поэтому он несколько дней подряд уходил с занятий.

"Он приходил потом и на последующие занятия, надеясь, что будет что-то, интересное для него, все-таки он заплатил деньги за это. На последнем занятии всех и арестовали, и его тоже", — рассказывает Людмила.

"Есть немаленькая разница между Алексом и Настей и остальными шестью обвиняемыми, в том числе нашими мужьями", — продолжает разговор россиянка Нигина Шевцова, жена гражданина Белоруссии Андрея Жешко.

"Алекс и Настя – они так живут, эти тренинги для них – часть образа жизни, они живут, как люди, свободные от многих обязательств. А у всех остальных, кто оказался сейчас рядом с ними в тюрьме – семьи, работа, родители, бизнес, и все это страдает от того, что они попали тут в такую "историю", — говорит она.

Сейчас в России очень популярно посещение всяческих тренингов, продолжает Нигина. Лесли, по ее словам – известный в России, хотя и довольно скандальный писатель со своими собственными идеями о том, как происходит общение между людьми, и что делать, чтобы победить связанные с общением страхи и стереотипы.

"Мой муж давно дружит с Алексом Лесли, я сама знакома с ним года три-четыре. Я знаю все тренинги, прочитала все книги Лесли. Я никак не препятствовала тому, что мой муж едет на тренинг, потому что я считаю, что эти тренинги не какие-то там совсем ужасные… По крайней мере, те тренинги, на которых была я, такими не были. Там есть, конечно, элементы, которые неприемлемы для меня, но я верю, что когда человек приходит на тренинг, он вправе выбирать, что взять себе, а что проигнорировать", — рассказывает Нигина.

Алекс Лесли, считает она, обучает слушателей-мужчин отношениям с женщинами.

"Лесли помогает мужчинам лучше понять женщин вообще, и лучше понять своих близких женщин: жен, спутниц", — говорит она.

"Что касается моего мужа, то он участвовал в тренинге ради того, чтобы наши семейные отношения сделать еще лучше. Во время тренинга я тоже была здесь, в Таиланде, приехала сюда с нашим сыном, и мы жили все вместе. Ни в каких оргиях, о которых нам рассказывали следователи, мой муж, конечно, не участвовал, он был с нами большую часть времени", — говорит Нигина.

"Я теперь уже знаю, пообщавшись со многими, что раньше тренинги Алекса Лесли действительно приносили пользу людям", — говорит Людмила Нехоца.

"Но сейчас у тренингов совсем другой формат, и для многих они заканчиваются разочарованием. Мой муж, уезжая сюда, называл предстоящее мероприятие "тренингом личностного роста", но то, что он здесь в результате нашел, оказалось совсем не тем, чего он ожидал", — говорит Людмила.

Для Ксении Ширяевой, жены Александра Мартышевского, тоже не стоял вопрос, отпускать ли мужа на тренинг Лесли.

"Там же не во всем идет упор только на соблазнение, там есть и полезные вещи, связанные с общением между людьми, поэтому я не волновалась особенно по поводу того, что мой муж участвует в таком мероприятии", — говорит она.

© AP Photo / Gemunu Amarasinghe Александр Кириллов у заседания суда в Паттай © AP Photo / Gemunu Amarasinghe Александр Кириллов у заседания суда в Паттай

На судьбу арестованных в Паттайе россиян и белорусов влияют последствия дела Виктора Бута

Женщины также сообщили РИА Новости, что таиландские следователи и адвокаты постоянно внушают им, что дело, по которому их мужья проходят обвиняемыми, вызвало значительный политический резонанс, и потому следствие и суд относятся к нему с большой осторожностью.

"Нам тайцы все время говорят, что из-за каких-то документов и записей, которые, якобы, есть у Насти, и которые касаются предполагаемого вмешательства в американские выборы, дело приобрело большую международную важность, в нем пересекаются интересы России и США, и они не хотят повторить свою ошибку с Виктором Бутом, которого они выдали Америке, и что последствия той ошибки они ощущают до сих пор, и поэтому наши мужья будут сидеть, пока суд не решит их дальнейшую судьбу", — говорит Людмила.