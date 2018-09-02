Президент Белоруссии предложил Вьетнаму стратегическое партнерство

МИНСК, 2 сен – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил своего вьетнамского коллегу Чан Дай Куанга и генсекретаря Центрального комитета Компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонга с Днем независимости, отметив, что только совместными усилиями две страны смогут вывести отношения на уровень стратегического партнерства, сообщила в воскресенье пресс-служба белорусского лидера.
По данным пресс-службы, Лукашенко "с удовлетворением отметил позитивную динамику развития экономики и рост благосостояния граждан Вьетнама, усиление авторитета страны как влиятельного государства на международной арене".
В поздравлении генсекретарю ЦК Компартии Вьетнама отмечается, что в основе белорусско-вьетнамских контактов "лежат традиции дружбы, взаимной поддержки и уважения".
"На таком устойчивом фундаменте мы сумеем достигнуть положительных результатов, которые отвечают долгосрочным интересам двустороннего сотрудничества в экономической, научно-технической, гуманитарной и других отраслях", — уверен Лукашенко.
Дипломатические отношения между Белоруссией и Вьетнамом установлены в январе 1992 года.