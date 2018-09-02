В Афганистане три человека погибли при крушении военного вертолета

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. По меньшей мере три человека, среди которых иностранный пилот и двое афганских военных, погибли, еще три человека пострадали в результате крушения военного вертолета на базе афганских ВС в провинции Балх на севере страны, сообщает местный телеканал 1TV со ссылкой на представителя 209-го корпуса "Шахин" Мохаммада Ханифа Резайе.

Ранее сообщалось о двух погибших и трех раненых.

По словам Резайе, на борту вертолета было 13 человек, в том числе трое иностранцев.

Ранее агентство Khaama Press сообщило, что крушение произошло в 7.30 (6.00 мск) по местному времени на территории лагеря "Шахин". По словам Резайе, вертолет принадлежал иностранной компании и направлялся в провинцию Фарьяб, но упал и загорелся.

По заявлениям чиновников, причиной крушения стали технические неполадки.