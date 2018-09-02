В Киеве заявили о попытке российских пранкеров спровоцировать Полторака

КИЕВ, 2 сен — РИА Новости. Министерство обороны Украины заявило в воскресенье, что "российские пранкеры" пытались спровоцировать министра обороны Степана Полторака высказаться по поводу "последних событий" в Донбассе.

"Сегодня в полночь российские пранкеры предприняли попытку спровоцировать министра обороны Украины высказаться по поводу последних событий в зоне проведения операции объединенных сил. Во время разговора были сфабрикованы голоса известных людей. Цель такой выходки — переложить ответственность за последние события в Донецке на украинских военных", — говорится в сообщении на сайте украинского минобороны.