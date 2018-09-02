В Донецке началась церемония прощания с Захарченко

ДОНЕЦК, 2 сен — РИА Новости. В Донецке началась церемония прощания с главой самопровозглашенной Донецкой народной республики Александром Захарченко, который погиб в пятницу при взрыве, передаёт корреспондент РИА Новости.

К зданию театра оперы и балета в центре города, где проходит церемония, тянется многокилометровая очередь жителей.

Гроб с телом Захарченко установлен в холле. На месте присутствует почетный караул, у центрального входа находится артиллерийский тягач с пушкой. На церемонии планируется присутствие представителей России, в том числе от Крыма, а также Южной Осетии, Абхазии.

Похоронят Захарченко на кладбище "Южное".

Глава ДНР погиб в пятницу вечером в результате взрыва в кафе "Сепар" в центре Донецка. Министр доходов и сборов самопровозглашенной республики Александр Тимофеев при взрыве получил тяжелые ранения. Кроме того, погиб охранник Захарченко. По данным МЧС, пострадали 11 человек. Власти ДНР признали произошедшее терактом. По словам врио главы республики Дмитрия Трапезникова, по подозрению в убийстве Захарченко задержаны несколько человек, они подтвердили, что имела место диверсия со стороны Киева. В свою очередь в СБ Украины отвергли обвинения в причастности к убийству.

Президент РФ Владимир Путин назвал убийство Захарченко подлым, подчеркнув, что те, кто выбрал путь террора, не хотят искать мирное решение конфликта. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что практически нет сомнений, что за убийством главы ДНР стоит Киев. СК РФ возбудил уголовное дело.