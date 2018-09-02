В США телеведущая проломила голову ревнивой коллеге

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Челси Амбриц, ведущую прогноза погоды на телеканале WSAZ, город Хантингтон (американский штат Западная Вирджиния), обвинили в избиении своей коллеги Эрики Бивенс, сообщает издание Charleston Gazette-Mail.
Причина конфликта в жалобе не указывается. В то же время портал FTVLive, ссылаясь на полицию города, сообщает, что причиной конфликта стала ревность. Как следует из показаний полицейского, опрашивавшего Бивенс, та приревновала коллегу к своему мужу Дональду, после чего между женщинами завязалась драка.
Если Амбриц признают виновной, то ей грозит до одного года тюремного заключения, а также штраф в размере до 500 долларов.
Телеканал WSAZ произошедшее не комментирует.
We dressed for #KyOaks today with our Pink! @ericabivens #thinkpink #stargazerlily pic.twitter.com/QUPViN4eHS— Chelsea Ambriz (@WSAZChelseaWX) 5 мая 2018 г.