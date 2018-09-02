В Раде призвали Киев взять на себя ответственность за убийство Захарченко

У входа в кафе Сепар в Донецке, после взрыва в котором погиб глава ДНР Александр Захарченко

У входа в кафе Сепар в Донецке, после взрыва в котором погиб глава ДНР Александр Захарченко

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук призвал власти Украины взять на себя ответственность за убийство главы ДНР Александра Захарченко, об этом он заявил в эфире телеканала "112".

По словам депутата, Украина имела полное право расправиться с Захарченко, а также с другими противниками киевского режима, которых Мосийчук назвал "террористами".

"[Надо] открыто сказать, что "террористов" ликвидирует не ФСБ, а мы сами. Нигде на свете с "террористами" не ведут переговоров, не будем этого делать и мы… Его ликвидировали наши спецслужбы", — заявил депутат. Он напомнил, что до этого на Захарченко было несколько покушений, и, по его словам, общеизвестно, что готовили их в СБУ.

При этом Мосийчук обвинил украинские власти в трусости из-за нежелания открыто признать причастность к гибели главы ДНР.

Александр Захарченко погиб 31 августа в результате подрыва бомбы в ресторане "Сепар" в центре Донецка. Тяжелые ранения получил министр доходов и сборов Александр Тимофеев.

Генпрокуратура самопровозглашенной республики возбудила уголовное дело по статье "теракт". МИД России также расценил убийство Александра Захарченко как теракт.