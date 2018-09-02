Умерла актриса из сериала "Санта-Барбара"

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. В Соединенных Штатах на 87-м году жизни скончалась звезда "мыльных опер" Сьюзен Браун. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

Информацию о смерти актрисы подтвердил исполнительный продюсер Фрэнк Валентин. В своем блоге на Twitter он выразил соболезнования близким Браун и всем, кто был с ней знаком.

Биография Сьюзен Браун

Актриса родилась в мае 1932 года в Сан-Франциско, а свою профессиональную карьеру начала в 1955 году. Наибольшую известность ей принесла роль в мыльной опере "Главный госпиталь", которая была включена в "Книгу рекордов Гиннесса" как одна из самых продолжительных американских мыльных опер в истории. Российскому зрителю она наиболее известна как исполнительница роли матери Виктории Лэйн Джанет Лейн в другой мыльной опере "Санта Барбара". В этом проекте Браун участвовала около трех лет.

Актерскую карьеру Браун прекратила в 2004 году, последний раз снявшись в одной из серий "Главного госпиталя".

Фильмография актрисы включает в себя роли в таких мыльных операх, как "Край ночи", "Молодожены", "Яркое обещание", "Вернуться в Пейтон Плейс" и "Молодые и Беспокойные".

Сериал для домохозяек

Кроме этого, актриса владела дизайнерской фирмой, а также помогала другим звездам телесериалов и своим друзьям с услугами по декорированию.

"Санта-Барбара" — дневная мыльная опера, которая транслировалась в Соединенных Штатах с 30 июля 1984 года по 15 января 1993 года и которая насчитывала более двух тысяч серий. Эта мыльная опера была посвящена жизни семьи Кэпвеллов из города Санта-Барбара. В России показ телевизионной саги начался 2 января 1992 года с 217 серии. Почти сразу же сериал завоевал огромную популярность, а особую известность приобрел среди домохозяек. Российская трансляция началась в тот момент, когда на родине показ уже заканчивался, и прекратилась в 2002-м году на 2040-м эпизоде.