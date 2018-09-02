МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. ФБР и минюст США безуспешно пытались сделать включенного в апреле в санкционный список российского бизнесмена Олега Дерипаску своим информатором, пишет газета New York Times.

По ее данным, такие попытки американские чиновники предпринимали с 2014 по 2016 годы. Как пишет газета со ссылкой на источники в окружении Дерипаски, американская сторона хотела получать сведения об организованной преступности в России и о помощи президенту США Дональду Трампу, якобы оказанной российской стороной в его предвыборной кампании.

Сообщается, что в обмен Дерипаске предлагалось содействие в оформлении визы для въезда в США.

Однажды, по данным New York Times, агенты ФБР пришли в дом к Дерипаске в Нью-Йорке и начали требовать от него информацию о том, был ли Пол Манафорт, экс-руководитель предвыборного штаба Трампа, связующим звеном между кампанией Трампа и Кремлем.

По информации издания, попытка завербовать Дерипаску была частью более крупной операции, в рамках которой агенты США пытались наладить кооперацию еще с несколькими российскими бизнесменами. Успехом эти попытки не увенчались, добавляет газета.

Сам Дерипаска, как пишет издание со ссылкой на осведомленный источник, заявлял американским следователям, что не согласен с их теориями о российской организованной преступности и о так называемом "вмешательстве" Москвы в предвыборный процесс.

По данным источника, Дерипаска проинформировал российские власти о попытках США завербовать его.

Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей президента Дональда Трампа с Россией ведется независимым специальным прокурором Робертом Мюллером, а также в комитетах по разведке палаты представителей и конгресса США. Трамп отрицал информацию о связях с Россией. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл обвинения во вмешательстве в выборы "абсолютно голословными".

США в начале апреля ввели новые санкции против РФ, в частности, внесли в "черный список" (SDN-лист) Олега Дерипаску и контролируемые им En+ Group, "Группу ГАЗ", "Базовый элемент" и "Русал". Это означает блокировку активов в США и запрет на любой бизнес с этими компаниями для американских граждан, включая любые операции с долговыми и долевыми инструментами. На завершение действующих контрактов и прекращение взаимодействия с компаниями в рамках санкций дается время до 23 октября.