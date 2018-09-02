В сети раскритиковали Бабченко за пост о смерти Кобзона и Захарченко

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали журналиста Аркадия Бабченко за его издевательский пост про смерть певца Иосифа Кобзона и главы ДНР Александра Захарченко.

Бабченко в своей записи прокомментировал новости о смерти Кобзона и Захарченко видеозаписью, на которой те вместе с хором имени Александрова исполняют песню "Я люблю тебя, жизнь".

Многие пользователи негативно отнеслись к подобному выражению чувств журналистом, а также обвинили его в цинизме.

"Аркаша, не завидуй, тебе к ним не попасть. Для тебя сковородку готовят…", — написал Владимир Стариков.

"Какие праздники празднуют — таков и народ. На Украине всенародный праздник — смерть людей. Мы теряем своих героев. Но они у нас есть, раз мы их теряем, и скорбим всенародно вместе с Крымом и Донбассом. А кто герой на Украине? Бандера с Шухевичем? Полицаи и бандеровцы? Полное обнуление", — заметила Марина Юрьева.

"Когда сам то собираешься? Тебя заждались: Бандера, Шухевич, "лесные братья", эсэсовцы, казненные по приговору Нюрнбергского трибунала", — отметил пользователь с ником @G_Garrison_.

"Побойся Бога, старшина заградотряда", — написал @VikChek, имея в виду, что Бабченко в соцсетях пишет под ником "Старшина запаса".

"Аркаша, когда пройдет отведенное тебе Богом время, надеюсь, умирать ты будешь долго и тяжело. Расчеловечился ты", — констатировал Александр Гавриков.

Народный артист СССР, депутат Госдумы Иосиф Кобзон скончался на 81-м году жизни после продолжительной болезни. Глава ДНР Александр Захарченко погиб в пятницу вечером в результате взрыва в кафе "Сепар" в центре Донецка.

Утром 25 декабря 2016 года самолет Ту-154 Минобороны России, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море, на его борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых были 64 сотрудника Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова.

В конце мая СМИ, а затем и власти Украины сообщили, что Аркадия Бабченко застрелили на лестничной клетке его дома. На следующий день Бабченко появился на пресс-конференции СБУ. Как заявил глава ведомства Василий Грицак, информация об "убийстве" журналиста была частью спецоперации, чтобы предотвратить покушение на него.

Инсценировку осудили не только российские власти, но и Запад. В частности, генеральный секретарь организации "Репортеры без границ" Кристоф Делуар выразил негодование в связи тем, что украинские спецслужбы инсценировали убийство журналиста для ведения информационной войны.