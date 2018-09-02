Индия освоила выпуск танковых снарядов "Манго"

МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Индия провела успешные испытания первой партии российских 125-миллиметровых танковых выстрелов "Манго", произведенных там по лицензии, и начала поставлять их в свою армию, сообщили РИА Новости в пресс-службе концерна "Техмаш" (входит в "Ростех"), разработавшего эти снаряды.

"Первые партии выстрелов, собранные в Индии, прошли контрольные испытания с положительным результатом. В настоящее время индийский производитель уже испытывает и поставляет в армию выстрелы "Манго" под своей маркой", — сказали в концерне.

Там уточнили, что с начала 2017 года специалисты НИМИ Бахирева (входит в "Техмаш") монтировали и запускали поставленное оборудование и помогли в запуске собственного производства на базе артиллерийских заводов минобороны Индии. "В комплекс мероприятий по организации производства вошло также обучение изготовлению выстрелов "Манго" на территории Индии, осуществление комплексного аудита готовности и оснащённости производства, аттестация сотрудников", — добавили в "Техмаше".

Ранее в Индии открылось совместное с Россией предприятие по производству танковых снарядов "Манго". Как заявлял РИА Новости врио гендиректора НИМИ Бахирева Александр Гордюхин, на этих мощностях планируется сделать свыше 200 тысяч таких снарядов, и в дальнейшем возможен опцион.

Впервые о создании этого совместного производства заявил в марте 2016 года занимавший на тот момент пост гендиректора "Техмаша" Сергей Русаков. Соответствующий контракт, заключенный "Рособоронэкспортом" и минобороны Индии, дает индийским предприятиям право на производство и сборку "Манго" на своих мощностях (город Хамария).