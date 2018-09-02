На похороны Захарченко приедут Аксенов и Поклонская

Траурная акция в память о погибшем главе ДНР Александре Захарченко на центральной площади Симферополя. 1 сентября 2018

Траурная акция в память о погибшем главе ДНР Александре Захарченко на центральной площади Симферополя. 1 сентября 2018

ДОНЕЦК, 1 сен — РИА Новости. Делегации из России, Южной Осетии, Абхазии и самопровозглашенной Луганской народной республики, в том числе глава Крыма Сергей Аксенов и депутат Госдумы Наталья Поклонская, посетят церемонию прощания с главой ДНР Александром Захарченко, которая пройдет в воскресенье в Донецке, сообщили в субботу в МИД ДНР.

"В церемонии прощания с главой республики Александром Захарченко примут участие делегации из четырех стран", — говорится в сообщении пресс-службы МИД ДНР.

По данным ведомства, ожидается визит делегации из ЛНР во главе с и.о. руководителя республики Леонидом Пасечником, Южной Осетии во главе с президентом Анатолием Бибиловым, Абхазии во главе с вице-премьером Астамуром Кецбой. Кроме того, на церемонию прощания приедут члены Совета Федерации и депутаты Госдумы РФ, отмечает ведомство.

"Также планируется, что церемонию прощания посетят глава Республики Крым Сергей Аксенов и депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации Наталья Поклонская", — добавили в МИД ДНР.

Глава ДНР Захарченко погиб в пятницу вечером в результате взрыва в кафе "Сепар" в центре Донецка. Министр доходов и сборов самопровозглашенной республики Александр Тимофеев при взрыве получил тяжелые ранения. Кроме того, погиб охранник Захарченко. По данным МЧС, пострадали 11 человек. Власти ДНР признали произошедшее терактом. Президент России Владимир Путин назвал убийство Захарченко подлым, подчеркнув, что те, кто выбрал путь террора, не хотят искать мирное решение конфликта. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что практически нет сомнений, что за убийством главы ДНР стоит Киев. СК РФ возбудил уголовное дело.