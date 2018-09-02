В Хемнице в ходе демонстраций задержали около 300 человек

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Около 300 человек были задержаны в ходе демонстраций, которые прошли в субботу в саксонском городе Хемниц на юго-востоке Германии, сообщается в пресс-релизе полиции.

По предварительным данным правоохранительных органов, в общей сложности на демонстрации под эгидой различных партий и движений в субботу вышли около 9,5 тысяч человек.

По состоянию на 22.30 (21.30 мск) были зафиксированы по меньшей мере 25 противоправных действий, в частности речь идет о телесных повреждениях, ущербе имуществу, сопротивлению сотрудникам полиции и использовании символов запрещенных организаций. Большинство нарушений было зафиксировано в центре города.

Сообщается, что была атакована съемочная группа телеканала MDR. Кроме того, вдали от места проведения демонстраций четыре человека в масках избили 20-летнего афганца.

По данным полиции, в ходе демонстраций девять человек получили травмы. Ранее СМИ сообщали об 11 пострадавших.

Ранним утром 26 августа в Хемнице на юго-востоке Германии произошла драка, в которой погиб 35-летний немец Даниэль Хиллиг. По подозрению в убийстве были арестованы 23-летний гражданин Сирии и 22-летний гражданин Ирака.

Вечером 26 августа на несогласованной демонстрации в центре Хемница собрались сотни людей, в связи с чем был досрочно прекращен городской праздник. В акции приняли участие, в том числе, правые радикалы, которые выкрикивали угрозы в адрес мигрантов. 27 августа в центре Хемница прошли еще две акции протеста — антифашистский митинг и демонстрация созданного по следам убийства Хиллига движения "За Хемниц", объединившего правых радикалов. Они потребовали немедленной депортации всех нелегалов с территории Германии.

В четверг, 30 августа, в городе состоялась встреча премьер-министра Саксонии Михаэля Кретчмера с жителями Хемница по следам антимигрантских выступлений. На фоне этой встречи прошла очередная акция "За Хемниц", завершившаяся мирно.