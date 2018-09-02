В Кишиневе завершился митинг сторонников объединения Молдавии и Румынии

КИШИНЕВ, 2 сен — РИА Новости. Сторонники объединения Молдавии и Румынии покидают центральную площадь, во время обыска автобусов полиция опасных предметов не обнаружила, передает корреспондент РИА Новости.

Организатором мероприятия выступил Альянс за столетие — название связано со 100-летней годовщиной объединения Бессарабии (современной Молдавии) с Румынией, произошедшего в 1918 году. В него вошли кишиневская организация "Блок национального единства", движение Actiunea-2012, общественная ассоциация Onoare, Demnitate şi Patrie и движение Tinerii Moldovei. Митинг стал итогом Марша унири (идея объединения двух государств), стартовавшего 1 июля, его участники пешком прошли от румынского города Алба-Юлия до Кишинева более 1,3 тысячи километров. Единственная цель организаторов — это принятие парламентом Молдавии декларации об объединении двух государств.

Около 2 тысяч человек отправились пешком к выезду из Кишинева, потому что полиция заблокировала въезд трех автобусов с участниками акции. На выезде колонна разделилась, часть отправилась дальше — в Ватру (населенный пункт в пригороде Кишинева), чтобы договориться с полицией о пропуске автобуса. Оставшиеся люди заблокировали трассу, из-за чего и возникла потасовка с полицией, сотрудники которой требовали разблокировать движение транспорта.

Вторая стычка с полицией произошла уже у организаторов митинга, которые достигли места нахождения заблокированных автобусов. Полиция объяснила, что получила сообщения, что в автобусах могут находиться взрывчатые вещества и другие опасные предметы, но во время обыска ничего подобного найдено не было.

Организаторы обещали устроить мирный бессрочный митинг, но к полуночи приняли решение разойтись.

"То, что произошло сегодня в Республике Молдова — это немыслимо для демократической страны, демократия тут умерла. Думаю, что мы приняли правильное решение, чтобы избежать подготовленных провокаций, прошу никого не обижаться — мы не сдаемся, борьба за воссоединение продолжается", — заявил румынский депутат Руслан Кодряну.

Первым этапом действий альянса стал митинг в Кишиневе 25 марта, во время которого была подписана декларация об объединении. По словам организаторов, в манифестации участвовали более 100 тысяч человек, но полиция сообщает, что их было не больше 7 тысяч. Двумя днями позже парламент Румынии принял символическую декларацию об объединении.

Президент Молдавии Игорь Додон ранее заявлял о намерении провести референдум, чтобы законодательно запретить идеи объединения с Румынией. По данным соцопросов, подавляющее большинство граждан Молдавии высказываются против присоединения республики к соседней стране.