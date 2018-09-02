Порошенко обсудил в США с Волкером ситуацию на востоке Украины‍

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко встретился в Вашингтоне со спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером, обсудив с ним ситуацию в Донбассе и санкции против России.

Порошенко с 31 августа по 1 сентября находится в США, чтобы принять участие в прощании с сенатором Джоном Маккейном,

"Собеседники обсудили ситуацию с безопасностью на востоке Украины и скоординировали дальнейшие шаги для деоккупации Донбасса", — сообщила пресс-служба Порошенко.

Президент Украины, как заявили в Киеве, поблагодарил Вашингтон за антироссийские ограничения и призвал усилить давления на Москву, чтобы "освободить украинских заложников".

Порошенко и Волкер также обсудили укрепление боеспособности ВСУ и усиление сотрудничества, чтобы "не допустить вмешательства России в украинские выборы".

Ранее в субботу Волкер заявил, что США готовы увеличить поставки оружия Украине, чтобы укрепить ВМС и ПВО страны. Дипломат утверждает, что украинским военным нужны поставки летального оружия, так как "в них стреляют".