В Дании арестовали судно Novaya Zemlya с 19 россиянами на борту

МУРМАНСК, 1 сен – РИА Новости. Власти Дании арестовали судно Novaya Zemlya, принадлежащее Мурманскому морскому пароходству, у мыса Скаген на северной оконечности страны, сообщил российский профсоюз моряков со ссылкой на координатора Международной федерации транспортников в России Сергея Фишова.
Фишов узнал о случившемся от коллеги — инспектора федерации в Дании Мортена Баха. Причина ареста не сообщается. На борту находятся 19 россиян.
Информация косвенно подтверждается данными сервиса Marine Traffic, согласно которому балкер сейчас находится в районе мыса Скаген.
В Мурманском пароходстве отметили, что Novaya Zemlya – не первое судно компании, арестованное за границей. С середины июля теплоход Zapolyarye стоит у берегов испанского города Сеута.
По информации инспектора Международной федерации транспортников в Испании Луз Бас, экипаж постоянно испытывает трудности с водой, провизией и топливом. По сообщению федерации, за полтора месяца Мурманское морское пароходство смогло репатриировать лишь шестерых моряков, судьба остальных под вопросом.
"На сегодняшний день у моряков закончились контракты, нет американских виз, получить их – задача не из легких. Репатриация откладывается на неопределенный срок", — отмечают в профсоюзе.