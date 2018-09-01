США готовы увеличить поставки оружия на Украину, заявил Волкер

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Вашингтон готов увеличить поставки оружия Украине, чтобы укрепить ВМС и ПВО страны, заявил в интервью газете The Guardian спецпредставитель Госдепартамента США по делам Украины Курт Волкер.

"Вполне естественно, что Украина наращивает свои вооруженные силы, занимается вопросами обороны, естественно, что она обращается за помощью к другим странам, и также естественно, что другие государства должны ей помочь", — сказал он.

Волкер утверждает, что украинским военным нужны поставки летального оружия, так как "в них стреляют".

По его словам, Вашингтон готов к переговорам с Киевом о том, какое оружие требуется ВСУ. Волкер также отметил, что в укреплении нуждаются военно-морские силы страны, а также противовоздушная оборона Украины.

Россия неоднократно предостерегала от планов поставки вооружений на Украину, заявляя, что этот шаг лишь приведет к эскалации конфликта в Донбассе. Как не раз заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, поставки оружия на Украину извне не будут способствовать урегулированию кризиса на востоке страны и реализации Минских соглашений.