Новый посол России в Молдавии провел встречу с главой Приднестровья

ТИРАСПОЛЬ, 1 сен — РИА Новости. Президент непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский в субботу обсудил с новым послом РФ в Молдавии Олегом Васнецовым российско-приднестровское взаимодействие, сообщила пресс-служба приднестровского лидера.

"Вадим Красносельский и Олег Васнецов обсудили перспективы российско-приднестровского взаимодействия, в том числе и на уровне посольства Российской Федерации в Молдове. Обе стороны рассчитывают, что диалог будет конструктивным и плодотворным", — говорится в сообщении.

Васнецов отметил, что прибыл в Приднестровье впервые. Он поблагодарил руководство республики за активное участие приднестровцев в значимых для России процессах и традиционно высокий уровень организации выборов, проводимых Россией в ПМР.

Красносельский выразил надежду, что со временем глава российского посольства станет частым гостем Приднестровья и участником мероприятий, проводимых в республике, отмечается в сообщении.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.