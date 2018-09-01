МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко принял участие в церемонии прощания с американским сенатором Джоном Маккейном, поблагодарив его за поддержку страны, сообщается на официальном сайте главы государства.

В своем выступлении украинский президент подчеркнул, что Маккейн был "большим другом" Киева и борцом за "идеалы демократии и свободы". По мнению Порошенко, сенатор запомнился украинцам тем, что "при температуре минус 26 градусов он вышел раздетый" на Майдан.

"Вы — настоящий герой Америки, но вы и настоящий герой Украины", — заключил Порошенко.

Сенатор от Аризоны Джон Маккейн скончался 25 августа в возрасте 81 года. На протяжении года он боролся с агрессивной формой рака мозга.

Маккейн являлся одним из наиболее влиятельных и авторитетных политиков в США. С 1982 года он был членом палаты представителей, а затем сенатором.

Политик имел репутацию "ястреба" и занимал крайне жесткую позицию по отношению к Москве, постоянно критикуя российское руководство. Он, в частности, выступал за расширение санкций. Россию Маккейн называл "бензоколонкой, маскирующейся под страну".