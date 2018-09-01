Власти рассказали о мотивах напавшего с ножом на прохожих в Амстердаме

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Власти в Амстердаме заявили, что напавший с ножом на прохожих в центре города, по предварительным данным, имел "террористические мотивы", сообщает издание NL Times со ссылкой на совместное заявление минюста и полиции города.

Ранее сообщалось, что неизвестный ранил двух человек ножом у здания центрального вокзала в Амстердаме в пятницу, после чего был нейтрализован полицией. Нападавший с огнестрельным ранением и двое пострадавших при нападении были госпитализированы.

"Из первоначальных показаний подозреваемого следует, что его мотивом был терроризм", — сообщается в заявлении.

В документе также отмечается, что нападавший содержится в камере одиночного заключения, ему разрешено общаться с адвокатом. Несколько его электронных устройств были конфискованы, и следователи смогли изучить их данные.

Согласно заявлению, в понедельник состоится судебное заседание, по итогам которого будет решено, возможно ли дальнейшее содержание злоумышленника под стражей. Власти страны продолжают работать с коллегами из Германии.

Как сообщалось ранее, нападавшим является 19-летний уроженец Афганистана, у которого было разрешение на постоянное проживание в Германии.