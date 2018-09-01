Спикер крымского парламента заявил об угрозе терроризма у границ России

Сотрудники спецслужб у здания кафе Сепар в Донецке, где произошел взрыв в результате которого погиб глава ДНР Александр Захарченко. 1 сентября 2018

Сотрудники спецслужб у здания кафе Сепар в Донецке, где произошел взрыв в результате которого погиб глава ДНР Александр Захарченко. 1 сентября 2018

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости. Украина угрожает безопасности самой России и ее граждан, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

По его словам, убийством главы Донецкой народной республики Александра Захарченко киевский режим переступил ту черту, "после которой уже невозможно игнорировать его бандитскую, террористическую природу".

"Наступил тот момент, когда уже нет никакой возможности ждать, когда же прозреет пресловутое мировое сообщество, когда оно осознает нарастающую для него угрозу украинского террористического государства, существования вблизи своих границ территории бесправия и преступного произвола. Настало время решительных действий. Огромная база терроризма, сформированная непосредственно у наших границ, угрожает безопасности самой России, её граждан. Ликвидировать эту угрозу – прямая обязанность нашего государства", — написал Константинов на своей странице в Facebook.

По его словам, у России имеется удачный опыт принуждения агрессора к миру.

"Но для начала – настало время переосмыслить всё случившееся на Украине за последние четыре года и пересмотреть официальное отношение к вопросу о легитимности правящего там режима. Нельзя допустить, чтобы и дальше лилась кровь жителей Донбасса, чтобы их безнаказанно убивали, а потом еще и глумились над их телами. Настало время жестких и решительных ответных действий", — сказал Константинов.

Глава ДНР Захарченко погиб в пятницу вечером в результате взрыва в кафе "Сепар" в центре Донецка. Министр доходов и сборов самопровозглашенной республики Александр Тимофеев при взрыве получил тяжелые ранения. Кроме того, погиб охранник Захарченко. По данным МЧС, пострадали 11 человек. Власти ДНР признали произошедшее терактом. По словам врио главы республики Дмитрия Трапезникова, по подозрению в убийстве Захарченко задержаны несколько человек, они подтвердили, что имела место диверсия со стороны Киева. В свою очередь в СБ Украины отвергли обвинения в причастности к убийству.

Президент РФ Владимир Путин назвал убийство Захарченко подлым, подчеркнув, что те, кто выбрал путь террора, не хотят искать мирное решение конфликта. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что практически нет сомнений, что за убийством главы ДНР стоит Киев. СК РФ возбудил уголовное дело.

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