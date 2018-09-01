В Италии женщина напала с ножом на прохожих

РИМ, 1 сен – РИА Новости, Сергей Старцев. Женщина, находившаяся в неадекватном состоянии, вошла в здание коммунального музея североитальянского городка Каннето-суль-Ольо и с ножом набросилась на посетителей, сообщает издание La Gazzetta di Mantova.

Затем она вышла на улицу и попыталась ударить ножом прохожих. В результате нападения ранены четыре человека. Позднее 54-летняя итальянка, получившая сильные ножевые ранения, скончалась. Угрозы для жизни остальных пострадавших нет.

На место происшествия прибыли сотрудники местной полиции, которые оцепили зону вблизи музея. Вскоре им удалось задержать нападавшую, которая оказалась 58-летней гражданкой Польши. Причины ее неадекватного поведения выясняются. Задержавший женщину полицейский сказал, что, когда он приблизился к ней, ее глаза буквально "вылезали из орбит".