РИМ, 1 сен – РИА Новости, Сергей Старцев. Женщина, находившаяся в неадекватном состоянии, вошла в здание коммунального музея североитальянского городка Каннето-суль-Ольо и с ножом набросилась на посетителей, сообщает издание La Gazzetta di Mantova.
На место происшествия прибыли сотрудники местной полиции, которые оцепили зону вблизи музея. Вскоре им удалось задержать нападавшую, которая оказалась 58-летней гражданкой Польши. Причины ее неадекватного поведения выясняются. Задержавший женщину полицейский сказал, что, когда он приблизился к ней, ее глаза буквально "вылезали из орбит".