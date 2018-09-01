Власти Крыма квалифицировали политику Киева как геноцид

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости. Политику Украины по отношению к Крыму стоит квалифицировать как геноцид, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

"Они (власти Украины) развязали экономическую войну против крымчан, пытаясь задушить нас своими блокадами, разрушая коммуникации, ведущие на полуостров, перекрывая доступ воды, электричества, продовольствия. Пусть все эти блокады провалились, но самого факта преступления, квалифицирующегося международным правом как геноцид, это не отменяет", — написал Константинов на своей странице в Facebook

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.

Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

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