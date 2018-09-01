Власти Крыма квалифицировали политику Киева как геноцид

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости. Политику Украины по отношению к Крыму стоит квалифицировать как геноцид, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.
Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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