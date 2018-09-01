СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости. Киевские власти превратили Азовское море в пиратский залив, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

Ранее госдепартамент США призвал Россию "прекратить кошмарить международное судоходство" в Азовском море и Керченском проливе, который связывает его с Черным морем.

"Сейчас киевский режим систематически терроризирует Донбасс артиллерийскими обстрелами и террористическими атаками, пытается засылать своих диверсантов в Крым. Киев превратил Азовское море в пиратский залив, причем пиратские акции осуществляются государственными структурами Украины", — написал Константинов на своей странице в Facebook.

По его словам, террористическая сущность украинского режима не только не идет на убыль, а напротив, стремительно прогрессирует.

"Теперь уже Киевом попираются не только законы Украины, но и международное право, режим международных отношений. Считаю, мировое сообщество должно получить полную и исчерпывающую информацию об этой тенденции", — сказал Константинов.

Киев обвиняет Москву в блокировании заходов судов, которые следуют в порты Украины через Керченский пролив, из-за чего суда простаивают, а их владельцы несут потери. При этом замглавы МИД Украины Елена Зеркаль заявляла, что российские пограничники не нарушают протоколы во время осмотра украинских судов в Азовском море. Президент Петр Порошенко поручил МИД Украины представить предложения по урегулированию с Россией ситуации с судоходством в Азовском море.

Крымское погрануправление ФСБ сообщало, что проверки иностранных морских судов проводятся в соответствии с международным морским правом, замечаний и претензий со стороны судовладельцев не поступало.

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