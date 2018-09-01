Басурин: Киев готовит наступление в Донбассе

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Украинские силовики ведут подготовку к наступлению в Донбассе, заявил официальный представитель оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

По его словам, на мариупольском направлении ВСУ разворачивают ударную группировку, перебрасывая артиллерию и боевую технику в район населенного пункта Розовка, находящегося под контролем Киева. Силовики действуют под предлогом проведения учений "Шторм-2018".

"Кроме этого, в район Урзуфа прибыли подразделения 56 мотопехотной и 406 артиллерийской бригады", — отметил Басурин, добавив, что ВСУ могут перейти в наступление 14 сентября.

Активизация украинских военных связана с гибелью главы ДНР Александра Захарченко, подчеркнул он.

Ситуация под контролем

Вооруженные силы самопровозглашенной республики приведены в состояние боевой готовности, в случае атаки со стороны силовиков ополченцы нанесут ответный удар, сообщил представитель оперативного командования ДНР.

Басурин также призвал западные страны вмешаться и остановить "заигравшиеся в войну" киевские власти.

"В противном случае это приведет к очередному витку кровопролития в этой гражданской войне, что не принесет ничего, кроме горя и слез в дома Украины и нашей республики", — сказал он.

Как заявил министр обороны ДНР Владимир Кононов, ситуация на линии соприкосновения в Донбассе находится под контролем, подчеркнув, что жители республики могут не опасаться.

Выгодно для Порошенко

В преддверии президентских выборов на Украине Петру Порошенко выгодна активизация конфликта в Донбассе, однако полномасштабное наступление ВСУ в случае провала будет грозить ему серьезными репутационными проблемами, заявил RT президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко.

"Постоянные столкновения достаточно высокой интенсивности для него интересны. Это позволит ему говорить, что в Донбассе идет полным ходом война, на Украину наступают, надо защищаться и в это время президента обижать нельзя, а можно только поддерживать", — указал эксперт.

Гибель Захарченко

Глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко был убит в пятницу вечером в кафе "Сепар" в центре Донецка. Как сообщили власти республики, у входа в здание сработала бомба, помимо Захарченко, погиб его охранник, в общей сложности пострадали 11 человек, включая министра доходов и сборов ДНР Александра Тимофеева.

Несколько подозреваемых в организации покушения на Захарченко были задержаны. На допросах они заявили, что убийство главы ДНР было диверсией Киева. В СБУ отвергли причастность к организации преступления.

В ДНР признали взрыв терактом. СК России возбудил уголовное дело.