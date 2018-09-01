СБУ пообещала следить за контентом украинского телеканала NewsOne

КИЕВ, 1 сен – РИА Новости. Служба безопасности Украины будет внимательно наблюдать за контентом телеканала NewsOne и в случае выявления признаков преступления реагировать соответствующим образом, заявил в субботу журналистам глава СБУ Василий Грицак.

Ранее бывший заместитель главы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов заявил о подписании соглашения об управлении телеканалом NewsOne сроком на три года. Президентская фракция в Верховной раде "Блок Петра Порошенко" призвала своих коллег бойкотировать эфиры данного телеканала, опасаясь его пророссийской позиции.

"К сожалению, мы не видели документов, которые подтверждают, что управление NewsOne взял на себя господин Портнов. Да, мы слышали его заявление, что он подписал соответствующие документы, но, видимо, легко спрогнозировать, на чьи жернова будут лить воду те каналы, которые будет курировать в перспективе господин Портнов", — приводит слова Грицака агентство "Укринформ".

По словам Грицака, "если будут выявлены признаки совершения преступления, они будут документироваться", квалифицироваться соответствующим образом и тогда будет приниматься решение о возможности открытия уголовного дела.