В немецком Хемнице седьмой день продолжаются волнения

ХЕМНИЦ (Германия), 1 сен — РИА Новости. В немецком городе Хемниц седьмой день продолжаются волнения, связанные с убийством в ночь на прошлое воскресенье немецкого гражданина Даниэля Хиллига, по подозрению в убийстве которого арестованы гражданин Сирии и гражданин Ирака, передает корреспондент РИА Новости.
A la marche de l’AfD, de grandes photos d’Allemands victimes d’agressions ou de meurtres commis par des étrangers en Allemagne au cours des dernières années. L’idée est de dire que l’homme tué à #Chemnitz il y a une semaine s’inscrit dans une longue série noire. pic.twitter.com/NH8kR0bI9p— Thomas Wieder (@ThomasWieder) 1 сентября 2018 г.
Примерно 500-600 демонстрантов, таким образом, оказались между двумя плотными цепочками полицейских, которые не дают им пройти к центральной площади, где планировался митинг с последующим маршем.
Убийство Хиллига стало поводом для многих местных жителей заявить о своем недовольстве миграционной политикой местных властей. Этим пытаются воспользоваться правые радикалы, которые сейчас появились на одной из соседних площадей и пытаются прорваться к участникам мирной манифестации.
Сейчас по существу сложилась патовая ситуация, что будет дальше, никто не знает. Демонстранты, видимо, ждут команды от своих лидеров, а представители полиции призывают их время от времени разойтись.