Автомобили, использованные в инциденте в Солсбери, доставили на утилизацию

Ограждения, выставленные полицией города Солсбери, у входа в парк, где на скамейке были обнаружены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Архивное фото

Ограждения, выставленные полицией города Солсбери, у входа в парк, где на скамейке были обнаружены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Архивное фото

ЛОНДОН, 1 сен – РИА Новости, Наталья Копылова. Автомобили экстренных служб, которые были задействованы при инциденте в Солсбери, доставлены для последующей утилизации на полигон для опасных отходов, сообщили РИА Новости в британском министерстве по защите окружающей среды, продовольствию и сельскому хозяйству (DEFRA).

По словам представителя ведомства, очистительные работы в Южном Уилтшире, где были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, а позже двое граждан Великобритании, продолжаются. В рамках этой работы несколько автомобилей, задействованных для устранения последствий инцидента в марте, переместили на полигон для опасных отходов.

"Никакой опасности в использовании полигона для населения нет. Эти места полностью герметизированы и строго регулируются, чтобы обеспечить безопасную утилизацию отходов", — заявили в министерстве, не уточнив, о каком количестве автомобилей идет речь.

Ранее власти Великобритании оценивали издержки, связанные с устранением последствий инцидентов в Солсбери и Эймсбери, в размере около 12,5 миллиона фунтов стерлингов.

В июле в городе Эймсбери два человека "оказались под воздействием неизвестного вещества" и были госпитализированы в критическом состоянии. Позже в Скотланд-Ярде подтвердили, что мужчина и женщина были отравлены тем же веществом, что и в Солсбери. Восьмого июля пострадавшая от отравления в Эймсбери 44-летняя Дон Стерджес скончалась.

В английском городе Солсбери 4 марта, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в мае заявил, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявила, что по делу Скрипалей в Форин-офис было направлено около 60 дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию, пострадавшим гражданам РФ, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования, но британские власти на них не отреагировали.

Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд для Скрипалей изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли. В середине мая экс-офицер ГРУ покинул больницу, его дочь выписали еще в середине апреля. Она заявила, что вернется в Россию.