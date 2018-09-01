Медведев назвал циничным преступлением убийство Захарченко

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев выразил соболезнования родным и близким главы ДНР Александра Захарченко и назвал его убийство циничным преступлением.

"Лидер Донбасса погиб в результате циничного преступления", — говорится в телеграмме, направленной родным и близким Александра Захарченко. Текст телеграммы опубликован в субботу на сайте кабмина. "Александр Владимирович никогда не изменял своим принципам, всегда и во всем шел до конца, был мужественным и принципиальным политиком", — отметил Медведев.

В пятницу вечером в кафе "Сепар" в центре Донецка прогремел взрыв. В результате погибли глава ДНР Александр Захарченко и его охранник. Пострадали 11 человек, в том числе министр доходов и сборов самопровозглашенной республики Александр Тимофеев. Власти ДНР расценивают случившееся как теракт. Ранее стало известно о задержании нескольких подозреваемых. Они дали показания и подтвердили, что за преступлением стоит украинская диверсионно-разведывательная группа. Границы республики на данный момент перекрыты, некоторые организаторы покушения до сих пор находятся на свободе.

В ДНР опасаются провокаций со стороны украинских силовиков. Заместитель командующего оперативным командованием республики Эдуард Басурин заявил, что подразделения ВСУ начали подготовку к масштабному наступлению в Донбассе. Ополченцы зафиксировали развертывание ударной группировки украинских военных на мариупольском направлении.

В России осудили теракт в центре Донецка. Так, Владимир Путин назвал это преступление подлым. По его словам, те, кто выбрал путь террора, не хотят искать способ решить конфликт мирным путем. В МИД России сочли убийство Захарченко провокацией. Официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что практически нет сомнений, что к убийству главы ДНР причастен Киев. СБУ подобные обвинения отвергает. При этом в республике подозревают, что за организацией покушения стоят США. СК России возбудил уголовное дело.