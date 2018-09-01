Политической необходимости сохранить Канаду в новой НАФТА нет, заявил Трамп

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что нет необходимости сохранять Канаду в новом договоре вместо соглашения о североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА).
Он добавил, что "НАФТА была одним из наихудших когда-либо заключенных торговых соглашений", "США потеряли тысячи предприятий и миллионы рабочих мест" и стране "никогда не стоило его подписывать". "Либо мы заключаем новое соглашение, либо возвращаемся к тому, что было до НАФТА!" — отметил американский президент.
Трамп в понедельник объявил, что с Мексикой были достигнуты договоренности о заключении нового торгового соглашения вместо действующего трехстороннего соглашения США, Мексики и Канады о североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА). В среду министр иностранных дел Канады Христя Фриланд сообщила, что провела конструктивные переговоры с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером по поводу заключения нового договора о торговле.
В пятницу Трамп уведомил конгресс о намерении подписать новый договор вместо НАФТА в течение 90 дней.