Политической необходимости сохранить Канаду в новой НАФТА нет, заявил Трамп

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что нет необходимости сохранять Канаду в новом договоре вместо соглашения о североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА).

"Нет политической необходимости сохранить Канаду в новой НАФТА. Если мы не заключим справедливое для США соглашение спустя десятилетия плохого обращения, Канада будет исключена. Конгресс не должен вмешиваться в эти переговоры, иначе я просто полностью прекращу действие НАФТА, и нам будет намного лучше", — написал Трамп в Twitter

Он добавил, что "НАФТА была одним из наихудших когда-либо заключенных торговых соглашений", "США потеряли тысячи предприятий и миллионы рабочих мест" и стране "никогда не стоило его подписывать". "Либо мы заключаем новое соглашение, либо возвращаемся к тому, что было до НАФТА!" — отметил американский президент.

Трамп в понедельник объявил, что с Мексикой были достигнуты договоренности о заключении нового торгового соглашения вместо действующего трехстороннего соглашения США, Мексики и Канады о североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА). В среду министр иностранных дел Канады Христя Фриланд сообщила, что провела конструктивные переговоры с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером по поводу заключения нового договора о торговле.

В пятницу Трамп уведомил конгресс о намерении подписать новый договор вместо НАФТА в течение 90 дней.