Глава СБУ отрицает причастность Киева к убийству Захарченко

КИЕВ, 1 сен – РИА Новости. Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак отвергает причастность украинских диверсантов к убийству главы ДНР Александра Захарченко, выдвигая свои версии.

По словам главы СБУ, его не удивляет, что в убийстве Захарченко обвиняют украинских правоохранителей.

"Прогнозируемая ситуация, на мой взгляд. Меня совершенно не удивляет, что нас обвиняют во всех грехах, время покажет. У нас нет никаких данных о задержании украинских ДРГ, так как украинские ДРГ туда никто не посылал", — сказал Грицак в субботу журналистам, его слова приводит украинское информагентство "Укринформ".

По мнению Грицака, убийство Захарченко могло произойти из-за разборок на коммерческой основе или это ликвидация его как ненужного свидетеля.

"Мы анализируем эту ситуацию. Основные версии — это зачистка тех, кто знал слишком много, и кто просто не нужен в дальнейшем в качестве свидетелей, и вторая, одна из основных, — это разборки на коммерческой основе, поскольку очень много имущества было "отжато", перераспределено и очень много обиженных, причем среди руководящего состава как ДНР, так и ЛНР, — сказал Грицак.

© РИА Новости Теракт в донецком ресторане "Сепар" © РИА Новости Теракт в донецком ресторане "Сепар"

Взрыв в кафе "Сепар" в центре Донецка произошел вечером 31 августа. Власти республики сообщили, что у входа в здание сработала безоболочная бомба. В результате погибли глава ДНР Александр Захарченко и его охранник — они заходили в кафе в момент взрыва. Тяжелые ранения получил министр доходов и сборов самопровозглашенной республики Александр Тимофеев, однако в данный момент его жизни ничего не угрожает. Всего пострадали 11 человек. Власти ДНР признали происшествие терактом. По подозрению в убийстве Захарченко задержали несколько человек. На допросе они подтвердили, что имела место диверсия со стороны киевских властей. СБУ же отвергла обвинения в причастности к убийству.

Президент России Владимир Путин назвал убийство Захарченко подлым. Также он заявил, что те, кто выбрал путь террора, не хотят мирного решения конфликта. Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркнула, что практически нет сомнений, что за атакой на главу ДНР стоит Киев. Власти в Донецке предполагают, что к организации убийства причастны США. СК возбудил уголовное дело. Россия выразила готовность помочь ДНР в расследовании преступления.

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