В ЛНР опровергли сообщения о "бегстве" премьера Козлова из республики‍

ЛУГАНСК, 1 сен — РИА Новости. Пресс-служба Совета министров самопровозглашенной Луганской народной республики опровергла появившуюся в соцсетях информацию о том, что председатель совета Сергей Козлов собирается уехать из ЛНР.

Информацию якобы от лица Сергея Козлова о его намерении уехать из республики в целях безопасности опубликовали в субботу в Facebook. При этом ранее в пресс-службе МГБ ЛНР указывали на то, что украинские спецслужбы создают в социальных сетях фейковые аккаунты представителей власти и ведомств ЛНР.

"Председатель Совета министров ЛНР Сергей Козлов не имеет аккаунтов ни в одной из социальных сетей", — заявили РИА Новости в пресс-службе Совета министров ЛНР.

Любая информация, опубликованная в соцсетях от имени Козлова, не соответствует действительности, подчеркнули в пресс-службе.

Ранее официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко рассказал, что власти Украины ведут подготовку кадров для информационной войны против самопровозглашенных республик. По его словам, в Ивано-Франковске уже набирают людей на курсы операторов ПК для работы в так называемых центрах информационно-психологических операций. Марочко отметил, что по окончании обучения поступившие на курс будут служить в украинской армии в течение трех лет, выполняя "пропагандистскую роль в информационном поле".

Убийство главы ДНР

Сообщения о том, что Козлов якобы намерен покинуть ЛНР, появились на фоне гибели главы Донецкой самопровозглашенной республики Александра Захарченко. Он скончался в результате теракта в кафе в центре Донецка. Кроме того, погиб охранник главы ДНР, ранены 11 человек. Среди пострадавших — министр доходов и сборов самопровозглашенной республики Александр Тимофеев.

Уже задержаны несколько подозреваемых, они подтвердили, что действовали в составе украинской диверсионной группы. СБУ все обвинения в свой адрес отвергает.

Президент России Владимир Путин осудил убийство главы ДНР, назвав его "подлым". В МИД России считают, что за организацией преступления может стоять Киев. Власти ДНР ранее высказывали предположение, что к взрыву может быть причастен Вашингтон.