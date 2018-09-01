Сербия по вопросу Косово может остаться ни с чем, заявил президент Вучич

БЕЛГРАД, 1 сен – РИА Новости. Сербия в переговорах по вопросу Косово и Метохии может не получить ничего, заявил президент страны Александр Вучич в ходе визита комиссара по политике соседства и расширения ЕС Йоханнеса Хана.

Хан прибыл в Сербию в субботу на открытие в городе Нови-Сад на севере Сербии восстановленного моста "Братства и единства" через Дунай, который был разрушен авиацией НАТО в ходе бомбардировок 1999 года.

После торжественного открытия моста Вучич отметил, что "из Европы и Албании уже сказали", что изменения существующего фактического разграничения между самопровозглашенной республикой Косово и властями Сербии "не будет". Ранее он запланировал поездку в Косово на 8-9 сентября с целью встречи с живущими там сербами и изложения своего видения и планов по решению проблемы.

"Все яснее становится, что будет очень трудно прийти к какому-либо решению, но мы продолжим предлагать мир, компромиссы и требовать то, что возможно и реально, то, что по праву и что рационально для сербского народа и сербского государства. А те, кто не требует ничего и радуются тому, что получим одно большое "ничего". Все идет в сторону их успеха, что Сербия по вопросу Косово и Метохии не получит ничего", — сообщил в своем заявлении Вучич, его видеозапись разместил национальный телеканал.

На следующей неделе, 7 сентября, в Брюсселе намечен очередной раунд диалога между Белградом и Приштиной, посредником в котором выступает ЕС. Представители Евросоюза формально дистанцировались от дискуссий о возможном "обмене территориями", акцентируя внимание на необходимости выработки устойчивого, долгосрочного и юридически обязывающего решения, которое отвечало бы международному праву.

Президент самопровозглашенной республики Косово Хашим Тачи заявил ранее, что на переговорах с Белградом в Брюсселе намерен предложить присоединить населенные албанцами районы юга центральной Сербии, ради чего готов изменить косовскую конституцию. В свою очередь президент Сербии Александр Вучич заявил, что выступает за разграничение с албанцами на территории Косово и Метохии во избежание конфликтов в дальнейшем.

Однако позднее Тачи, спикер парламента Кадри Весели, премьер Рамуш Харадинай и заместители главы правительства самопровозглашенной республики Косово на внеплановой встрече решили не рассматривать обмен территорией с властями Сербии на предстоящих переговорах в Брюсселе, о чем сообщил журналистам Харадинай.

Косовско-албанские структуры в Приштине в феврале 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Власти Сербии под давлением Брюсселя и для сближения региона с Евросоюзом, а также ради облегчения жизни в крае сербским гражданам в 2011 году были вынуждены начать переговоры о нормализации отношений с косовскими албанцами при посредничестве ЕС. Крупнейшими достигнутыми договоренностями являются "Брюссельское" соглашение о принципах нормализации отношений Белграда и Приштины, заключенное в апреле 2013 года, и соглашение о Сообществе сербских общин, подписанное сторонами в августе 2015 года. Последний данный Брюсселем срок для выполнения данных соглашений — 4 августа — не был соблюден Приштиной, что привело к росту напряженности в Косово.