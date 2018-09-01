Суд в Киеве вынес приговор обвиняемому в организации покушения на Бабченко

Директор украинского предприятия по производству оружия Борис Герман, обвиняемый в организации покушения на журналиста Аркадия Бабченко в Киеве, на судебном заседании. Архивное фото

Директор украинского предприятия по производству оружия Борис Герман, обвиняемый в организации покушения на журналиста Аркадия Бабченко в Киеве, на судебном заседании. Архивное фото

КИЕВ, 1 сен – РИА Новости. Голосеевский районный суд Киева приговорил Бориса Германа, обвиняемого в организации покушения на российского журналиста Аркадия Бабченко, к 4,5 годам лишения свободы, сообщил глава Службы безопасности Украины Василий Грицак.

Ранее интернет-издание "Страна.ua" сообщило, что суд в Киеве утвердил сделку со следствием между прокурорами и Германом. При этом адвокат обвиняемого Валерий Поваров сообщил, что в отношении Германа было вынесено судебное решение, которое предусматривает реальный срок наказания.

"Ему назначен реальный срок наказания — четыре года и шесть месяцев лишения свободы", — цитирует Грицака украинский телеканал "Прямой". По его словам, приговор вступит в силу через месяц.

Ранее СМИ, а затем и власти Украины сообщили, что гражданина РФ Бабченко якобы застрелили на лестничной клетке его дома. Однако на следующий день Бабченко появился на пресс-конференции СБУ. Как заявил глава ведомства Грицак, информация об "убийстве" Бабченко была частью спецоперации, чтобы предотвратить покушение на журналиста. Он сообщил о задержании в Киеве предполагаемого организатора покушения на Бабченко — украинского предпринимателя Германа. Суд арестовал его на два месяца.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала известие о том, что Бабченко жив, "лучшей новостью", при этом отметив, что в историю был заложен пропагандистский эффект. Генеральный секретарь организации "Репортеры без границ" Кристоф Делуар выразил негодование в связи тем, что украинские спецслужбы инсценировали убийство журналиста для ведения информационной войны.