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В ДНР рассказали подробности взрыва в кафе "Сепар"

Сюжет:
Убийство главы ДНР Александра Захарченко (124)
(обновлено: 17:24 01.09.2018)
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© РИА Новости / Игорь МасловПерейти в фотобанкСотрудники спецслужб у здания кафе Сепар в Донецке, где произошел взрыв в результате которого погиб глава ДНР Александр Захарченко. 1 сентября 2018Сотрудники спецслужб у здания кафе Сепар в Донецке, где произошел взрыв в результате которого погиб глава ДНР Александр Захарченко. 1 сентября 2018
© РИА Новости / Игорь Маслов
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ДОНЕЦК, 1 сен — РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко погиб из-за взрыва безоболочного взрывного устройства, установленного внутри кафе в Донецке, заявил журналистам его советник Александр Казаков.

Цветы у здания кафе Сепар в Донецке, где произошел взрыв в результате которого погиб глава ДНР Александр Захарченко. 1 сентября 2018
© РИА Новости / Игорь Маслов
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Советник главы ДНР рассказал, кто организовал убийство Захарченко
"Это было безоболочное взрывное устройство, основной принцип действия — взрывная волна и огонь. Взрыв произошел в тот момент, когда они заходили внутрь кафе. Первым шел охранник, он погиб сразу. Вторым заходил в кафе Александр Владимирович, затем еще один охранник и министр доходов и сборов ДНР Александр Тимофеев", — сказал он.

Казаков отметил, что взрывное устройство могло быть установлено в четверг вечером. По его мнению, к теракту могут быть причастны люди, готовившие покушения на командиров ополчения Арсена Павлова с позывным "Моторола" и Михаила Толстых с позывным "Гиви".

Бомба в светильнике

Как рассказал РИА Новости спикер парламента Новороссии Олег Царев, взрывное устройство заложили в светильнике в кафе. По его информации, бомба находилась рядом со столом, где сидел глава ДНР.

Полиция и скорая помощь в центре Донецка после взрыва в кафе Сепар, в результате которого погиб глава ДНР Александр Захарченко
© РИА Новости
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Царев рассказал, что Захарченко часто бывал в ресторане "Сепар". Заведение принадлежало охране главы ДНР.

Эту информацию подтверждают источники газеты "Коммерсант". Издание сообщило, что бомба была спрятана в одном из осветительных приборов и приводилась в действие телефонным звонком. Заведение, учитывая частые визиты гостей из руководства ДНР, охранялось самым тщательным образом, пишет "Коммерсант". Донецкие силовики полагают, что без помощи приближенных к Захарченко установить там взрывное устройство было практически невозможно.

В пользу этой версии, как считают в республике, свидетельствует и то, что исполнитель теракта, судя по всему, находился рядом с кафе в момент прибытия туда Захарченко и привел взрывное устройство в действие, как только глава ДНР зашел внутрь.

Теракт в центре Донецка

Александр Захарченко. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Батяня-комбат. Кто стоит за гибелью главы ДНР Захарченко
Взрыв в кафе "Сепар" в центре Донецка произошел накануне вечером. В результате погибли Александр Захарченко и его охранник. Кроме того, министр доходов и сборов самопровозглашенной республики Александр Тимофеев получил серьезные травмы, в настоящее время его жизни ничего не угрожает. Всего, по данным МЧС, пострадали 11 человек. Власти ДНР назвали произошедшее терактом. По подозрению в убийстве Захарченко задержали несколько человек. В ходе допроса они подтвердили, что взрыв был диверсией со стороны Киева. В СБУ отвергли обвинения в причастности к покушению.

Президент России Владимир Путин назвал убийство главы ДНР подлым. Он отметил, что те, кто выбрал путь террора, не хотят искать мирное решение конфликта. Официальный представитель МИД Мария Захарова, в свою очередь, заявила, что практически нет сомнений, что за убийством Захарченко стоит Киев. Власти республики предполагают, что к организации преступления причастны США. СК возбудил уголовное дело.

Подробнее о биографии Александра Захарченко читайте в справке РИА Новости >>

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Город осиротел, потеряли надежду — жители Донецка об убийстве Захарченко
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