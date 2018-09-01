ДОНЕЦК, 1 сен — РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко погиб из-за взрыва безоболочного взрывного устройства, установленного внутри кафе в Донецке, заявил журналистам его советник Александр Казаков.
Казаков отметил, что взрывное устройство могло быть установлено в четверг вечером. По его мнению, к теракту могут быть причастны люди, готовившие покушения на командиров ополчения Арсена Павлова с позывным "Моторола" и Михаила Толстых с позывным "Гиви".
Бомба в светильнике
Как рассказал РИА Новости спикер парламента Новороссии Олег Царев, взрывное устройство заложили в светильнике в кафе. По его информации, бомба находилась рядом со столом, где сидел глава ДНР.
Эту информацию подтверждают источники газеты "Коммерсант". Издание сообщило, что бомба была спрятана в одном из осветительных приборов и приводилась в действие телефонным звонком. Заведение, учитывая частые визиты гостей из руководства ДНР, охранялось самым тщательным образом, пишет "Коммерсант". Донецкие силовики полагают, что без помощи приближенных к Захарченко установить там взрывное устройство было практически невозможно.
В пользу этой версии, как считают в республике, свидетельствует и то, что исполнитель теракта, судя по всему, находился рядом с кафе в момент прибытия туда Захарченко и привел взрывное устройство в действие, как только глава ДНР зашел внутрь.
Теракт в центре Донецка
Президент России Владимир Путин назвал убийство главы ДНР подлым. Он отметил, что те, кто выбрал путь террора, не хотят искать мирное решение конфликта. Официальный представитель МИД Мария Захарова, в свою очередь, заявила, что практически нет сомнений, что за убийством Захарченко стоит Киев. Власти республики предполагают, что к организации преступления причастны США. СК возбудил уголовное дело.