В Нигерии 30 военных погибли при нападении боевиков "Боко Харам"

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Боевики радикальной группировки "Боко Харам" совершили нападение на военную базу на северо-востоке Нигерии недалеко от границы с Нигером, 30 военных погибли, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на источник в вооруженных силах страны.

"Мы потеряли по меньшей мере 30 человек в бою с террористами "Боко Харам", которые атаковали наши войска в городе Зари (около границы с Нигером — ред.) около 16.00 (12.00 мск) в четверг", — заявил военный источник.

Действующая в Нигерии радикальная исламистская группировка "Боко Харам" выступает против западной модели образования и добивается введения шариата по всей стране. По данным правозащитных организаций, в связанных с боевиками "Боко Харам" насильственных акциях за восемь лет погибли около 20 тысяч человек. Группировка стоит за большинством терактов, регулярно совершаемых в ответ на направленную против нее военную кампанию, которую проводят Нигер, Камерун и Чад.