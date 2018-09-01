В Брюсселе запретили упаковывать развесные товары в неразлагаемые пакеты

БРЮССЕЛЬ, 1 сен — РИА Новости. Запрет на упаковку овощей, фруктов и других развесных товаров в неразлагаемые пластиковые пакеты вступил в силу с 1 сентября в супермаркетах Брюсселя, клиентам магазинов будут предлагать взвешивать товары в бумажных пакетах, либо в многоразовых тканевых мешочках, которые они должны приносить с собой.

Согласно распоряжению правительства брюссельского столичного региона, с 1 сентября во всех торговых точках города развесные товары запрещено упаковывать в одноразовые пластиковые пакеты. Изменения касаются не только продовольственных товаров, таких как овощи, фрукты, мясо, рыба, орехи, но и товаров любой категории, продающихся на развес.

Однако до 2020 года в качестве переходной меры магазины могут продолжить предлагать покупателям взвешивать товары в пластиковых пакетах, но только полностью перерабатываемых.

Год назад магазины Брюсселя перестали выдавать одноразовые пакеты на кассах. Меры приняты в рамках инициативы властей региона по снижению объема пластиковых отходов и снижению воздействия на экологию. Местные власти ранее объявили 2018 год "годом нулевых отходов".

"Ежегодно в Европе используется до 800 тонн одноразовых пластиковых пакетов. Учитывая, что срок службы таких пакетов зачастую несколько минут, а срок разложения — от 100 до 400 лет, они представляют собой огромный массив отходов, не говоря об экологическом вреде для флоры и фауны", — говорится в сообщении брюссельского государственного агентства по вопросам энергетики и сохранения ресурсов Bruxelles Environement.

Брюссельские ритейлеры стали готовиться к выполнению требований еще за несколько месяцев до вступления постановления в силу. Сеть Delhaize сменила пластиковые пакеты на бумажные, а сеть Colryut во фруктово-овощных отделах с лета предлагает биоразлагаемые пластиковые пакеты. В продаже также появились хлопковые мешочки, в которых можно взвешивать фрукты, овощи, орехи, крупы, сухофрукты, за 0,75-1 евро за единицу.

В экспертной среде, впрочем, нет однозначного мнения о пользе переходной меры, то есть возможности все еще использовать биоразлагаемые пакеты.

"Мне кажется, здесь неизбежен следующий вопрос — о точном составе так называемых биоразлагаемых пластиковых пакетов и их влиянии на сельское хозяйство, а также о связанных с ними опасностях для здоровья", — сказал РИА Новости эксперт бельгийского института экологии города Urban Ecology Симон де Мюинк.

Некоммерческая организация Zero Waste Europe поясняет, что процесс разложения так называемых "экологических" пакетов на самом деле может занимать до года, поэтому предлагает решать проблему отходов не внедрением "биопластика", а снижением потребления товаров, упакованных в него, и продвижением среди потребителей многоразовых материалов для упаковки.