Порошенко обсудил "Северный поток — 2" с делегацией конгресса США

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко в Вашингтоне обсудил с делегацией конгресса США вопросы, касающиеся строительства газопровода "Северный поток-2". Об этом сообщается на сайте пресс-службы главы страны.

Отмечается, что политики обменялись мнениями по поводу "угроз" для Европы, якобы возникающие из-за реализации проекта.

Также в ходе встречи стороны провели переговоры по поводу ситуации в Донбассе и Азовском море. Порошенко выразил благодарность за "важную роль" конгресса США в защите суверенитета и территориальной целостности Украины, в том числе за поддержку поставок Украине летального оборонительного оружия и усиление антироссийских санкций.

Порошенко с 31 августа по 1 сентября находится в США с частным визитом для участия в церемонии прощания с сенатором от Аризоны Джоном Маккейном, который скончался 26 августа в возрасте 81 года.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.