Азербайджан купил у России оружия на пять миллиардов долларов, заявил Алиев

БОЧАРОВ РУЧЕЙ, 1 сен — РИА Новости. Уже выполненные контракты на поставку оружия из Азербайджана в Россию оцениваются в 5 миллиардов долларов, и эта цифра продолжит расти, заявил президент Ильхам Алиев.

"Мы также сегодня обсуждали дальнейшее сотрудничество в сфере военно-технического сотрудничества. Оно имеет уже большие традиции. Контракты, реализованные между Россией и Азербайджаном, продукция военного назначения, закупленная Азербайджаном из России, превышает 5 миллиардов долларов и имеет тенденцию к росту. Поскольку Азербайджан продолжает модернизацию вооруженных сил, а Россия является важнейшим мировым производителем и поставщиком военной продукции на международные рынки", — заявил Алиев по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.