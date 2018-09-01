В Азербайджане очень бережно относятся к русскому языку, заявил Алиев

БОЧАРОВ РУЧЕЙ, 1 сен — РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев после переговоров с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что в его стране бережно относятся к русскому языку и культуре.

"Особое место в нашей дискуссии заняло сотрудничество в гуманитарной сфере. В Азербайджане очень бережно относятся к русской культуре, к русскому языку – к всему тому, что объединяет наши народы. И объединяло на протяжении веков. В Азербайджане действуют более 340 школ с обучением на русском языке. Существует два филиала ведущих российских университетов", — заявил Алиев на брифинге по итогам переговоров.