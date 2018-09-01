В ДНР назначили врио главнокомандующего

ДОНЕЦК, 1 сен — РИА Новости. Обязанности верховного главнокомандующего в самопровозглашенной Донецкой народной республике будет исполнять и.о. главы ДНР Трапезников, заявил в субботу журналистам министр обороны Владимир Кононов.

"Исполняющим обязанности главы ДНР назначен Трапезников Дмитрий Викторович. Естественно, выполнять будем команды Трапезникова", — сказал Кононов.

Ранее сообщалось, что Трапезников будет исполнять обязанности главы республики до выборов. Вместе с тем решение об их проведении пока не принято. Это будет зависеть от международного контекста, в том числе от некоторых решений украинских властей, уточнил советник Захарченко Александр Казаков.

Глава ДНР Александр Захарченко погиб накануне в результате взрыва в кафе "Сепар" в центре Донецка. В здании также находился министр доходов и сборов самопровозглашенной республики Александр Тимофеев, он получил тяжелые травмы. Охранник Захарченко в результате взрыва скончался. По данным МЧС, пострадали 11 человек. Власти ДНР назвали взрыв терактом. По словам врио главы республики Дмитрия Трапезникова, после убийства Захарченко задержаны несколько человек. Подозреваемых допросили, и они подтвердили, что имела место диверсия со стороны Киева. Власти ДНР допускают, что к покушению могут быть причастны США.

В свою очередь в СБУ отвергли обвинения в том, что замешаны в убийстве.

После взрыва границы Донецкой народной республики — в том числе с Россией и самопровозглашенной ЛНР — закрыли в связи с проведением спецоперации. В ДНР ввели чрезвычайное положение. Власти сообщили, что начало учебного года перенесено на 4 сентября. Как отметил Казаков, на линии разграничения наблюдается активизация группировки украинских силовиков, в Донбассе не исключают новых провокаций. По его словам, на направлении Волноваха-Докучаевск наблюдается интенсивное передвижение бронетанковой техники.

Президент России Владимир Путин назвал убийство Захарченко подлым. Он заявил, что те, кто избрал путь террора, не хотят искать мирное решение конфликта. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова отметила, что практически не остается сомнений, что за убийством главы ДНР стоит Киев. СК возбудил уголовное дело.