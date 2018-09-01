В ДНР рассказали о провокациях ВСУ вдоль линии соприкосновения

ДОНЕЦК, 1 сен — РИА Новости. Украинские силовики пытались спровоцировать ополчение самопровозглашенной Донецкой народной республики на огонь, запустив вертолеты вдоль линии соприкосновения, заявил журналистам министр обороны ДНР Владимир Кононов.

"По имеющейся у нас информации, украинская сторона пыталась вчера пролетом вертолетов и самолетов вдоль линии боевого соприкосновения спровоцировать наши вооруженные силы на срыв перемирия", — сказал Кононов.

По его словам, на подконтрольной Киеву территории находились журналисты и миссия ОБСЕ, чтобы зафиксировать нарушение в случае открытия огня со стороны ополчения.