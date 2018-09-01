МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Западные СМИ прокомментировали убийство лидера самопровозглашенной ДНР Александра Захарченко. В большинстве сообщений говорится, что гибель политика усугубит ситуацию в Донбассе.
The Washington Post: "Убийство Захарченко, возглавлявшего сепаратистов с 2014 года, вводит четырехлетний конфликт на востоке Украины в новую фазу неопределенности".
The New York Times: "Украинцы говорят, что для российских спецслужб, управлявших и распоряжавшихся финансами мятежных Донецкой и Луганской областей, бывший электрик Захарченко был номинальным руководителем. Они связывают его гибель с междоусобной борьбой или действиями России".
"Захарченко стал последним в длинном списке сепаратистских лидеров, убитых при загадочных обстоятельствах. Предположительно, он часто обедал в ресторане, который по иронии судьбы назывался "Сепар" — сокращенно от "сепаратист".Bloomberg: "На поддерживаемых Россией сепаратистов было уже несколько покушений. Личности преступников, как правило, неизвестны, что порождает многочисленные спекуляции о прохладных отношениях между лидерами повстанцев и их московскими патронами".
The Wall Street Journal: "Это последнее политическое убийство в нестабильном регионе, где Россия и Запад сражаются за свое видение миротворческого процесса".
ABC News: "Смерть премьер-министра самопровозглашенной ДНР Александра Захарченко указала на мрачные перспективы разрешения конфликта, с начала которого погибло более десяти тысяч человек".
The Times: "Сорокадвухлетний Захарченко руководил республикой с 2014 года, когда отделились две части Восточной Украины, находившиеся под влиянием России, что привело к кровавой схватке с правительственными войсками, очаги которой периодически вспыхивают и по сей день. Его гибель, скорее всего, затруднит мирный процесс в рамках Минских соглашений 2014-2015 годов".
Independent: "Захарченко был известен как нестабильный лидер, которому трудно было найти себе место без войны, на передовой он чувствовал себя счастливым. <…> Его горячая натура сулила частые разногласия с кураторами в Москве. Как бы то ни было, в итоге он занимал более умеренные позиции".
DPA (Deutsche Presse-Agentur): "Один из наиболее важных пророссийских сепаратистов на востоке Украины убит во время теракта. <…> После смерти лидера ДНР растут опасения по поводу новой эскалации в регионе".
Покушение на Александра Захарченко
Лидер ДНР Александр Захарченко и его телохранитель погибли 31 августа в результате подрыва бомбы в ресторане "Сепар" в центре Донецка. Тяжелые ранения получил министр доходов и сборов Александр Тимофеев.
Генпрокуратура самопровозглашенной республики возбудила уголовное дело по статье "Теракт".
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с трагической гибелью главы ДНР, а также назвал Захарченко "настоящим народным лидером, смелым и решительным человеком, патриотом Донбасса".
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