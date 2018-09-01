Траурная акция в память о погибшем главе ДНР Александре Захарченко на центральной площади Симферополя. 1 сентября 2018

Траурная акция в память о погибшем главе ДНР Александре Захарченко на центральной площади Симферополя. 1 сентября 2018

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Западные СМИ прокомментировали убийство лидера самопровозглашенной ДНР Александра Захарченко. В большинстве сообщений говорится, что гибель политика усугубит ситуацию в Донбассе.

The Washington Post: "Убийство Захарченко, возглавлявшего сепаратистов с 2014 года, вводит четырехлетний конфликт на востоке Украины в новую фазу неопределенности".

The New York Times: "Украинцы говорят, что для российских спецслужб, управлявших и распоряжавшихся финансами мятежных Донецкой и Луганской областей, бывший электрик Захарченко был номинальным руководителем. Они связывают его гибель с междоусобной борьбой или действиями России".

"Захарченко стал последним в длинном списке сепаратистских лидеров, убитых при загадочных обстоятельствах. Предположительно, он часто обедал в ресторане, который по иронии судьбы назывался "Сепар" — сокращенно от "сепаратист".

: "На поддерживаемых Россией сепаратистов было уже несколько покушений. Личности преступников, как правило, неизвестны, что порождает многочисленные спекуляции о прохладных отношениях между лидерами повстанцев и их московскими патронами".

The Wall Street Journal: "Это последнее политическое убийство в нестабильном регионе, где Россия и Запад сражаются за свое видение миротворческого процесса".

ABC News: "Смерть премьер-министра самопровозглашенной ДНР Александра Захарченко указала на мрачные перспективы разрешения конфликта, с начала которого погибло более десяти тысяч человек".

The Times: "Сорокадвухлетний Захарченко руководил республикой с 2014 года, когда отделились две части Восточной Украины, находившиеся под влиянием России, что привело к кровавой схватке с правительственными войсками, очаги которой периодически вспыхивают и по сей день. Его гибель, скорее всего, затруднит мирный процесс в рамках Минских соглашений 2014-2015 годов".

Independent: "Захарченко был известен как нестабильный лидер, которому трудно было найти себе место без войны, на передовой он чувствовал себя счастливым. <…> Его горячая натура сулила частые разногласия с кураторами в Москве. Как бы то ни было, в итоге он занимал более умеренные позиции".

: "Он оказался самым крупным из серии полевых командиров и чиновников, погибших насильственной смертью при загадочных обстоятельствах с момента заключения мирного соглашения, которое не смогло положить конец конфликту".

DPA (Deutsche Presse-Agentur): "Один из наиболее важных пророссийских сепаратистов на востоке Украины убит во время теракта. <…> После смерти лидера ДНР растут опасения по поводу новой эскалации в регионе".

Покушение на Александра Захарченко

Лидер ДНР Александр Захарченко и его телохранитель погибли 31 августа в результате подрыва бомбы в ресторане "Сепар" в центре Донецка. Тяжелые ранения получил министр доходов и сборов Александр Тимофеев.

Генпрокуратура самопровозглашенной республики возбудила уголовное дело по статье "Теракт".

МИД России также расценил убийство Александра Захарченко как теракт, Следственный комитет России выразил готовность оказать содействие правоохранительным органам ДНР в расследовании убийства главы республики и возбудил уголовное дело по статье "Акт международного терроризма, повлекший причинение смерти человеку".

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с трагической гибелью главы ДНР, а также назвал Захарченко "настоящим народным лидером, смелым и решительным человеком, патриотом Донбасса".

Подробнее о биографии Александра Захарченко читайте в справке РИА Новости >>