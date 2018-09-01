Путин и Алиев обсудили нагорно-карабахский конфликт

БОЧАРОВ РУЧЕЙ, 1 сен — РИА Новости. Россия продолжит оказывать содействие мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым.

"Конечно, мы обменялись мнениями по международной и региональной проблематике, в частности, разумеется, затронули и нагорно-карабахскую проблему. В качестве сопредседателя "минской группы" Россия продолжит оказывать все возможное содействие мирному урегулированию этого конфликта", — сказал Путин.